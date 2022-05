Herätys: Turkki väittää Ruotsin aseistavan kurdisissejä | Elinkeinoelämä mielissään Nato-päätöksestä | Valtio rientää vesilintujen apuun

Turkin mukaan ruotsalaissinkoja on päätynyt kurditaistelijoille

Turkissa on esitetty väitteitä, joiden mukaan Ruotsi olisi aseistanut Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n sissejä. Erityisen suuren huomion kohteeksi on joutunut Saabin valmistama kertakäyttösinko. Turkilla näyttäisi olevan todisteita siitä, että kurdisisseillä on ollut ruotsalaissinkoja, mutta se ei tarkoita, että Ruotsi olisi ne toimittanut.