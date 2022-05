Hoitajapula piinaa sairaaloita kesällä – "Yhtään hoitajaa ei olisi varaa menettää", sanoo sairaanhoitopiirin johtaja

Kesän sijaisuudet on saatu mukavasti täytettyä, kertoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet, mutta painottaa että isossa kuvassa tilanne on huonompi. Ympärivuotisia hoitajasijaisuuksia on täyttämättä noin sadan hoitajan verran.

Kuva: Timo Turpeinen / Yle