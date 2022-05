Sukellusvarusteissa olleet urheilukalastajat hätisteltiin pois Olkiluodon ydinvoimalan tuntumasta – KRP kävi varmistamassa alueen

Myöhemmin selvisi, että sukeltajat olivat porilaisia urheilukalastajia. He eivät missään vaiheessa rantautuneet maihin.

Alueella on periaatteessa oleskelukielto, mutta TVO on sallinut kalastuksen vesialueella. Sukeltajilta on kuitenkin vaadittu etukäteen hankittu lupa, jota porilaiskalastajilla ei ollut.