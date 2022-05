Turkki väittää Ruotsin toimittavan aseita PKK:lle – todisteita aseista näyttää olevan, mutta ei Ruotsin roolista

Hankalasti selitettäviä valokuvia

Laajalle levinnyt asetyyppi

Yhdysvallat on toimittanut paljon aseita Syyrian kurdien aseellisille joukoille YPG:lle, joka on ollut arvokas liittolainen taistelussa ääriliike Isisiä vastaan. Turkin mielestä YPG on sama kuin Kurdistanin työväenpuolue PKK, ja epäilys on, että aseistusta on siirretty PKK:n taistelijoille.