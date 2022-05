Turkin kanssa pelataan nyt peliä ja tehdään siirtoja, arvioi Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola

– Taustalla vaikuttavat isommat ajatukset Turkin roolista. Maa ei liehittele Venäjää, vaan pelaa omaa peliään. Turkilla on myös vakaita ajatuksia siitä, kuka on terroristinen toimija.

– Siitähän Natossa on kysymys eli se on kollektiivisen puolutustuksen organisaatio. Suomen on todistettava, että me annamme myös Turkille jotain. Se haluaa käsityksen siitä, mikä on Suomen ja Ruotsin panos Turkin turvallisuuden suhteen.