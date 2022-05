Maryna Makarova on tärissyt pelosta Kajaanissa – lentokoneen äänet, junan kolistelu ja prikaatin kalusto säikäyttävät Ukrainasta tulleita pakolaisia

Ukrainan sotaa paenneet Anna Koliuk ja Maryna Makarova ovat kokeneet kuvaillun kaltaiset äänet pelottavina Kajaanissa. Eivätkä he ole ainoita.

Moni Ukrainasta Suomeen tullut pakolainen on reagoinut koviin ääniin. Myös suomalaiset ovat olleet herkillä. Esimerkiksi Oulussa yllättäen soinut 30 sekunnin mittainen hälytysääni säikäytti kaupunkilaisia. Syyksi paljastui Merikosken voimalaitokselta kantautunut äänimerkki . Kouvolassa puolestaan säikähdettiin matalalla lentäviä helikoptereita.

– Kun näin sotilaslentokoneita ensimmäisen kerran, se tuntui todella pelottavalta. Vaikka meille oli etukäteen kerrottu, että kyseessä on harjoitus, en oikein ymmärtänyt sitä, sanoo Makarova.

– Pysähdyin katsomaan, mikä ääni se on, ja aloin heti etsiä uutisia. Tärisin pelosta, kuvailee Makarova.

Suomalaiset varushenkilöt muistuttavat veljestä

Kajaanissa toimii puolustusvoimien yksikkö Kainuun prikaati, jonka myötä kaupungin katukuvassa on liikkeellä useita kertoja päivässä armeijan kalustoa. Myös ajoneuvot ovat hätkähdyttäneet Koliukia ja Makarovaa.

– Kun saavuimme vastaanottokeskukseen, meille kerrottiin, että ei tarvitse pelätä, jos näkee sotilasajoneuvoja. Jos näen Suomessa sotilaita, mieleeni tulee heti ystäväni ja veljeni sodassa. Se on stressaavaa.

Kovan äänen säikähtäminen on tavallinen oire trauman kokemisen jälkeen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yleissairaalapsykiatrian osastonylilääkäri Tanja Laukkala kertoo, että oireilu voi laueta, jos ihminen on ollut tilanteessa, jossa hän on vakavasti järkyttynyt ja säikähtänyt kovaa ääntä.