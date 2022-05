Yhdysvaltain ulkoministeri syyttää Venäjän kiristävän Ukrainaa ja maailmaa – "Venäjän armeija on kaapannut miljoonien ruokavarannon panttivangiksi"

Yhdysvallat syyttää Venäjää kiristämisestä, kun vaatimukset Ukrainan vehnän saamisesta Mustanmeren kautta maailmalle kasvavat. Varsinkin köyhimpiä valtioita uhkaavaa nälänhätää on pelätty Venäjän hyökkäyksen käynnistymisestä alkaen.

YK:n torstaisessa turvallisuusneuvoston kokouksessa Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken oli brittilehti The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan vaatinut, että Venäjän on purettava saartonsa ja ukrainalainen vilja on saatava liikkeelle.