Suomalaisen pohjaveden maailmanvalloitus tyssäsi riitoihin: pankkitilejä suljettiin ja pullotehdas vuokrattiin yhtiökumppanin yritykselle

Tilanne on Poh'lle omituinen, sillä hänellä ei ole pääsyä vanhempiensa yhtiöiden rahoittamaan tehtaaseen. Sen estää vuosi sitten tehty vedenpullottamon eli H2O4U-yhtiön ja LAHQUA Weden vuokrasopimus.

– Minua on huijattu H2O4U-yhtiökumppanini Oleg Titovin taholta. Hän on perustanut toisen yhtiön nimeltään LAHQUA Wesi Oy saadakseen bisneksen itselleen H2O4U:lta, Allan Poh väittää.

Oleg Titovin mukaan vuokrasopimuksen solmiminen H2O4U:n ja LAHQUA Weden kesken johtui siitä, että hänen piti turvata yhtiön tulevaisuus ja tuotannon aloittaminen. Oleg Titov on Suomen kansalalainen.

LAHQUA Wesi on LAHQUA Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Molemmissa on mukana Allan Poh'n liikekumppani Oleg Titov. Oleg Titov on vesibisneksen idean isä ja käytännön toteuttaja. Allan Poh järjesti rahoituksen.