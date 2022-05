Liisa Jaakonsaari puhui Naton puolesta parikymmentä vuotta, vaikka muut harasivat vastaan – salarakkaasta tuli vihdoin julkinen

– Olen yrittänyt kertoa, että Yhdysvallat ja Nato eivät ole sellainen mörkö, mitä Suomessa on annettu ymmärtää suomettumisen aikana, Jaakonsaari kertoo.

– Välillä oli kova paikka, varsinkin kun kohti tuli leimakirveitä. Se vähän masensikin, mutta itse kuitenkin uskoin tähän asiaan. Suomen paikka on siellä, missä tehdään päätöksiä.

– Suomi on liittynyt Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja Euroopan Unioniin. Miksi ei myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta tärkeään puolustusliittoon? Kyllä tämä oli looginen ajatus ainakin minulle.

Nyt kun Nato-päätös on, tehty Jaakonsaari on tyytyväinen, vaikka pitääkin surullisena sitä, että varsinainen prosessin käynnistäjä oli raaka Ukrainan sota.

– Presidentti on pitänyt ohjakset tiukasti käsissään, mutta parlamentti on sanonut kansan sille antamilla valtuuksilla oman mielipiteensä. Tämä on ollut hieno prosessi, Jaakonsaari sanoo.