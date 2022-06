Tässä jutussa kaksi nollatuntisopimuksella työskentelevää arvioi, miten ansioetuuden muutos näkyy omassa toimeentulossa. He myös kertovat, millaista on elää ilman tietoa seuraavan viikon tuloista.

Ruskolainen Kirsi-Marja Uschanov-Vuorenpää on työskennellyt juhlatarvikeliikkeessä myyjänä vuoden verran.

Helsinkiläinen Leena Vaskin on tehnyt neljä vuotta museo-oppaan töitä useissa museoissa. Molemmat ovat saaneet palkan lisäksi soviteltua ansiosidonnaista päivärahaa.

Muutoksen jälkeen vaihtelevaa työaikaa ja satunnaisia työkeikkoja tekevien on aiempaa vaikeampaa täyttää ansiopäivärahan työssäoloehto. Myös heidän ansioetuutensa taso tulee laskemaan nykyiseen verrattuna.

Miesten on helpompi täyttää uusi euromääräinen työssäoloehto, koska heillä on korkeammat palkat kuin naisilla.

Nykyisin työttömän on pitänyt työskennellä vähintään 18 tuntia viikossa 26 viikon aikana, jotta hän voi saada ansiosidonnaista etuutta. Lisäksi pitää olla aina työttömyyskassan jäsen.

Myyjä pelkää tippuvansa peruspäivärahalle

Hän on tehnyt töitä vuoden ajan nollatuntisopimuksella. Osa vuoroista sovitaan etukäteen ja lisätunnit jaetaan some-ryhmässä tai soittamalla.

Uschanov-Vuorenpää laskee, että hän on tehnyt viime kuukausina töitä noin kolme päivää viikossa. Välillä hän saa soviteltua ansiosidonnaista päivärahaa.

– Joka kuukausi se jännittää, että mitäköhän nyt tienaan ja miten varoissa olen. Se huoli on aina läsnä. Olen kuitenkin sen ikäinen jo, että talous on ihan kunnossa ja ne suurimmat hankinnat on tehty. En ole niin ahdingossa kuin nuoremmat voivat olla, hän toteaa.