Itämerellä voi muhia tekaistun sukellusveneonnettomuuden tai terroristihyökkäyksen riski – asiantuntija: Hybridivaikuttamiseen sisältyy aina yllätysmomentti

Itämerellä on jatkuvasti käynnissä vilkas laivaliikenne, ja merenpohjassa liikkuu kaasua, sähköä ja dataa. Suomi on erittäin riippuvainen Itämeren huoltoyhteyksistä.

Skenaariot ovat skenaarioita, mutta niitä on hyvä miettiä, sanoo Hybridiosaamiskeskuksen kansainvälisten asioiden johtaja Rasmus Hindrén .

– Yksi esimerkki voi olla sukellusveneonnettomuus, jossa todetaan, että on vaikka reaktoriongelma tai muuta, joka vaatii sen, että sen maan – tässä tapauksessa varmaan Venäjän – “asiantuntijat” tulisivat sinne paikalle ja varmistaisivat alueen ja tutkisivat tilannetta, Hindrén visioi.

"Vain mielikuvitus on rajana"

Kaikkiin uhkiin on mahdotonta etukäteen varautua.

– Kyllähän hybridivaikuttamisessa vain mielikuvitus on rajana. Usein löytyy ihmisiä, jotka ovat pystyneet ylittämään sinun mielikuvituksesi rajat. Se pitää pitää aina mielessä, että me voimme rakentaa skenaarioita ja miettiä niitä, mutta niihin sisältyy aina yllätyselementti, Rajavartiolaitoksen kansainvälisten yhteyksien yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty muistuttaa.

Skenaarioita on mietitty myös esimerkiksi sotilaallisten harjoitusten ja gps-häirinnän varalta. Laivojen ohjausjärjestelmät ovat haavoittuvaisia.

Pitkäniityn mukaan yhteistyö Venäjän meripelastuksen kanssa on jatkunut, vaikka Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on käynnissä. Venäläinen laiva voi oikeastikin joutua onnettomuuteen.

– Silloin kun merellä ihminen on hädässä, niin sillä ei ole väliä, että mikä lippu aluksessa on perässä ja kuka tulee pelastamaan. Tärkeintä on, että se tulee nopeasti ja osaa asiansa.