Ilmajoen musiikkijuhlilla nähdään ensi vuonna ooppera Armi Ratiasta

– Ratia tuntuu julkisuuskuvan mukaan olleen härkäpäinen ja määrätietoinen yritysjohtaja, joka piti omat kipupisteensä sisällään. Tai ainakin tällainen on oma tulkintani hänestä. Johtajuudessa ja ennen kaikkea naisen johtajuudessa on paljon puolia, jotka resonoivat minua sekä kapellimestarina että yrittäjänä henkilökohtaisesti, Eeva Kontu kertoo tiedotteessa.

Armi-ooppera on jo 14. omatuotantoinen kantaesitys Ilmajoen musiikkijuhlilla.

Marko Hilpo vastaa sävellyksen orkestroinnista ja teoksen johtaa Kaapo Ijas . Oopperan lähtöidean isä on edesmennyt säveltäjä Jaakko Kuusisto , joka näki Armin tarinan ja lakeuden maiseman sopivan täydellisesti yhteen.

Armi Ratian tarina on keskeinen osa suomalaisen muotoilun ja muodin historiaa. Ratian ja hänen miehensä perustama tekstiiliyritys Marimekko on jatkanut maailmanvalloitustaan 50-luvulta tähän päivään asti.

– Armi-ooppera on matka Armin elämään. Menneisyyden tapahtumat kulkevat aikajanaa, mutta toimitusjohtaja Armin todellisuus on poukkoileva, assosiatiivinen ja reagoiva. Hänen historiansa on täynnä pieniä sivupolkuja. Vaikka välillä tilanteet ovat äärimmäisiä, niin kerronnassa kuulen tahtonaisen lämmön ja elämänmyönteisyyden, kaikesta hälystä huolimatta, kertoo Heta Haanperä tiedotteessa.