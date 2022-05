Uupumus olisi katkaissut Satu Syrin, 19, opinnot, ellei hän olisi venyttänyt opintoja – kolme vuotta ei usein enää riitä lukiolaisille

Yksi heistä on vaasalainen Satu Syri , 19. Hän aloitti Vaasan lyseon lukiossa kolme vuotta sitten.

Syrin haaveena on päästä opiskelemaan lääketieteelliseen. Uupumiseen vaikuttivat kovat vaatimukset ja itselle asetetut tavoitteet.

Vaasassa neljännen vuoden opiskelijoita on jo kahden vuoden ajan ollut ennätysmäärä. Sama ilmiö on havaittu Opetushallituksen mukaan muissakin lukioissa ympäri Suomea.

– Tutkittua tietoa asiasta ei ole, mutta samanlaista viestiä on tullut, että yli kolme vuotta opiskelevien määrä on lisääntynyt, kertoo lukiokoulutuksen yksikön päällikkö Petri Lehikoinen Opetushallituksesta.

Ilmiön syyksi arvellaan korona-aikaa etäopetuksineen sekä korkeakoulujen pääsykoeuudistusta, jossa ylioppilastutkinnolla on entistä suurempi merkitys jatko-opintoihin pääsyssä.

– Kun on todistusvalinta, opiskelijat haluavat lähteä mahdollisimman hyvillä ylioppilastutkintopapereilla ja pyrkivät tekemään vielä vähän enemmän töitä, että saavat hyvät paperit, Lehikoinen arvioi.

Kauppaoppilaitos Mercurian rehtori Tiina Immosen mukaan kolmasosa opiskelijoista joutuu tänä keväänä viivyttämään opintojaan, sillä koronapandemia on tehnyt esimerkiksi työharjoitteluista todella hankalaa.

Lukiolle taloudelliset vaikutukset eivät ole merkittäviä

Vaasan lyseon lukion rehtori Jaakko Perttu kertoo, että heillä on neljännen vuoden opiskelijoita yli kaksinkertainen määrä kahden vuoden takaiseen verrattuna.

Tällä hetkellä heitä on noin 50. Kaikkiaan lyseossa opiskelee 850 nuorta.

Vaasan lyseon rehtori Jaakko Perttu kertoo, että heillä on jo toista vuotta ennätysmäärä neljännen vuoden opiskelijoita.

– Jos siellä on tullut oppimis-, hyvinvointi- ja turvallisuusvajetta, niitä on hyvä paikata omassa, tutussa lukioympäristössä. Tällaisissa poikkeusoloissa se on järkevää joidenkin yksilöiden kannalta niin, että lukio tulee suoritettua mahdollisimman hyvin.