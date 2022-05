Menestyvä muotisuunnittelija kirjoitti omakohtaisen romaanin lapsuudesta alkoholismin varjossa – "Lapsena en tiennyt paremmasta elämästä"

Stuartia voi pitää malliesimerkkinä siitä, että kaikki on mahdollista.

Stuart on Helsingissä puhumassa esikoisromaanistaan Shuggie Bain (suom. Laura Jänisniemi , WSOY), jolla hän voitti arvostetun Booker-palkinnon vuonna 2020.

Romaani on kaunis, mutta rujo kuvaus skotlantilaisesta työväenluokan perheestä, jonka äiti on alkoholisti. Ei mikään tissuttelija, vaan aamunsa vahvalla oluella aloittava juoppo.

Päähenkilö on perheen nuorin poika Shuggie, joka rakastaa äitiään ja jaksaa iloita yhä harvemmiksi käyvistä selvistä hetkistä.

Tämä kaikki on hyvin tuttua Douglas Stuartille, 46. Romaanissa on mukana omaelämäkerrallisia muistoja.

Douglas Stuart haluaa muistuttaa lukijoita, ettei kirja ole omaelämäkerrallinen, vaikka siinä on paljon omakohtaisuutta.

– Shuggie on paljon varmempi ja kokonaisempi kuin minä olin. Hänen etunsa on se, että hänellä on nelikymppisen kirjailijan näkemys tukenaan, Stuart nauraa.