Ruotsissa heräsi huoli poliisiksi valmistuvien taidoista – vaatimuksia on laskettu ja kouluttaja pelkää osan olevan jopa vaaraksi muille

Ruotsin hallitus on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen poliisin työntekijämäärän lisäämiseksi. Vuoteen 2025 mennessä poliisin palveluksessa pitäisi olla 10 000 ihmistä enemmän kuin verrokkivuonna 2016. Näistä uusia poliiseja olisi kaksi kolmasosaa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi poliisikoulutukseen otettavien määrää on kolminkertaistettu, mutta ongelmaksi on muodostunut oppilaspaikkojen täyttäminen. Kun riittävää määrää ehdot täyttäviä hakijoita ei muuten saada, on vaatimuksia laskettu.