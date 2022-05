Harvinainen apinarokko leviää Euroopassa – lue, mistä taudissa on kyse ja miksi se tarttuu juuri nyt

Ihmisillä on todettu lukuisia apinarokkotapauksia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viime viikkoina. Uutistoimisto Reutersin mukaan tapauksia on ollut ainakin Britanniassa, Italiassa, Portugalissa, Espanjassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

1. Mikä on apinarokko?

Apinarokko on viruksen aiheuttama rokkotauti. Sitä on ollut Afrikassa jo pitkään. Tyypillisimmin ihmiset ovat saaneet tartunnan, kun he ovat olleet kosketuksissa villieläimiin, kertoo Lakoma. Hänen mukaansa Euroopassa on ollut aiemmin yksittäisiä tapauksia, jotka ovat olleet erityisesti Länsi-Afrikasta palanneilla matkailijoilla.