Jani Halmeen kolumni: Rähjäinen ja huonosti tunnettu alakulttuuri yhdistää uuden sukupolven menestysyrityksiä

Mistä on tehty tämän ajan menestyvimmät suomalaisyritykset? Nuo ympäri maailmaa ihailua herättävät uuden sukupolven superfirmat, jotka pyörittävät satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa. Ja tilittävät yhteiskunnalle ennätyksellisiä verotuloja. Ne on tehty mikropizzoista ja hikisistä makuupusseista koulujen jumppasalien lattioilla. Lätkäkassissa toiselle puolelle Suomea raahatuista kolhiintuneista tietokoneista. Pikkurikollisuudesta ja pussikaljasta.

Demoskene on merkitykseensä nähden varsin huonosti tunnettu ilmiö.

Erittäin monen suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja lähes kaikkien pelitalojen juuret ovat syvällä alakulttuurissa nimeltään demoskene. Ulkoisesti enemmän punkfestivaalia kuin startup-seminaaria muistuttava demoskene on merkitykseensä nähden varsin huonosti tunnettu ilmiö. Sen parissa tuhannet tietotekniikasta kiinnostuneet nuorukaiset oppivat, kuinka tehdään tietokoneella ihmeitä.

Demoskenen keskiössä ovat yhteiset kokoontumiset , joissa katsotaan muiden osallistujien itse tekemiä digitaalisia teoksia. Keskeisin slangisana on demo. Siinä missä Kaustisella kokoonnutaan seuraamaan kansanmusiikkia ja Kuninkuusraveissa hevosia, kokoonnutaan demoskenessä yhteen katsomaan demoja.

Demot ovat taidemuoto , jossa ei kaihdeta kilpailemista. Päinvastoin. Demokilpailun voittaminen on alalla suuri kunnia. Ensiesitys pidetään aina yleisön edessä, joka valitsee valkokankaalla näkemistään teoksista suosikkinsa. Moni alan harrastaja muistaa vuosikymmeniä myöhemminkin kuka voitti Iisalmen tilaisuudessa ja miten vastaavasti kävi Kauniaisissa. Ja millä teoksella ja mitä siinä oikein tapahtuikaan. Urheilun ystävät tunnistanevat ilmiön yksittäisen jääkiekko-ottelun käänteiden muistelusta. Klassikot muistetaan maalien syntysekuntien ja tuuletustyylien tarkkuudella.

Demot ovat saaneet innoituksensa 80-luvun tietokonerikollisuudesta. Demojen esikuvista käytetään ilmaisua kräkki-intro. Se on graafinen tunniste, jonka pelin kopiointisuojauksen murtanut – kräkännyt - ryhmä liitti pelin alkuun. Tyypillisesti intron keskiössä on ryhmän oma logo. Digitaalisella graffiitilla kerrottiin maailmalle, että juuri me olimme näin taitavia ja mursimme ensimmäisinä kopiosuojauksen. Yleensä pontimena oli pikemminkin halu saada vertaistensa ihailu kuin niinkään pyrkimys kaupalliseen hyötyyn.