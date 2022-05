Greta Thunberg sai suomalaisyritykseltä 30 000 euron suuruisen palkinnon, jonka varat ohjataan Suomen saamelaisnuorten ilmastotyöhön

Thunberg sai palkinnon ilmastotyöstään suomalaiselta Niemi Palvelut -perheyritykseltä. Palkinnon suuruus on 30 000 euroa.

– Minulle on erittäin suuri kunnia saada Maailmanmuuttaja-palkinto. Olen myös erittäin iloinen, että palkintorahat ohjataan Suomen Saamelaisnuoret ry:lle tukemaan heitä työssään, kertoo Thunberg Inariin lähettämässään videotervehdyksessä.

– Alkuperäiskansat kaikkialla maailmassa kohtaavat ilmastokriisin eturintamassa ja myös johtavat taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Siksi sijoittaminen heihin ja heidän tietämykseensä on ilmaston suojelemista.

Yrityksen toimitusjohtaja: "Suuri kunnia, että Greta suostui ottamaan palkinnon vastaan"

Niemi Palvelut Oy on suomalainen perheyritys, joka tarjoaa muutto- ja logistiikka-alan palveluita. Yrityksen myöntämä Maailmanmuuttaja-palkinto annetaan kymmenen vuoden välein maailmaa merkittävästi muuttaneelle henkilölle.

Ensimmäisen kerran palkinnon on saanut vuonna 2011 Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari rauhantyöstään.

– Me olemme muuttoliike ja muutamme joka vuosi ihmisiä ja yrityksiä ympäri Suomen ja maailman. Kymmenen vuotta sitten tuli tällainen mieleen, että mielellään etsittäisi sellainen henkilö, joka muuttaa maailmaa isosti, Niemi kertoo palkinnon taustasta.

Saamelaisnuorten puheenjohtaja: "Ilmasto on meille yhtä kuin tulevaisuus"

– Ilmasto on meille yhtä kuin tulevaisuus. Haluan korostaa, miten tärkeää on, että saamelaiset tunnustetaan ja konkreettisesti pääsevät yhä enemmän ilmastokeskustelun täysivaltaisiksi osallistujiksi. Siinä tämä arvokas palkinto on erittäin tärkeä askel ja tuo asiallemme kipeästi kaivattua huomiota, painottaa Suomen Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja Petra Laiti.