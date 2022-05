Top Gunin vuosia odotettu jatko-osa sai Cannesissa haltioituneen vastaanoton, mutta hävittäjäesitys järkytti ukrainalaisia elokuvantekijöitä

Cannesin taivas jylisi keskiviikkona. Sinistä, valkoista ja punaista tupruttaneet hävittäjät lensivät rannikkokaupungin yli merkiksi siitä, että Top Gun: Maverick oli saapunut.

Tom Cruisen tähdittämä hävittäjäelokuva oli todennäköisesti Cannesin isoin ilmiö. Cruise saapui Cannesiin keskiviikkona yhtenä maailman isoimmista filmitähdistä. Elokuvanäytöksen alla hän puhui tuhatpäisen yleisön edessä urastaan pitkään ja otti vastaan ihmismeren suosionosoitukset.

Pitkän uran tehnyt Cruise on yksi maailman isoimmista filmitähdistä. Viime vuodet hän on keskittynyt ennen kaikkea toimintaan. Lee Childin romaaneihin perustuvissa kahdessa Jack Reacher -elokuvassa hän näyttelee ympäri Yhdysvaltoja oikeutta jakavaa entistä armeijan miestä, Edge of Tomorrow -elokuvassa (2014) hänet tempaistaan aikasilmukkaan tulevaisuuden sodassa muukalaisia vastaan.

Menestynein Cruisen tuotteista on Mission Impossible -sarja, jonka seitsemäs ja kahdeksas osa saavat ensi-iltansa vuosina 2023 ja 2024. Elokuvat ovat nimenomaan Cruisen tuotteita: pääosan lisäksi hän toimii elokuvissa tuottajana.

Ja sitten on Top Gun. Vuoden 1986 hävittäjäsankareista kertovaa toimintaelokuvaa on parjattu imperialistiseksi, sotaa glorifioivaksi viihteeksi. Elokuvantekijä Oliver Stone on kutsunut sitä fasistiseksi (siirryt toiseen palveluun). Toisaalta elokuvasta on puhuttu myös allegoriana päähenkilön homoudesta (siirryt toiseen palveluun).

Ennen kaikkea elokuva oli kuitenkin valtava taloudellinen hitti.

Cannesissa Cruise kertoi, että jatko-osasta puhuttiin heti elokuvan ilmestyttyä, mutta Cruise ei ollut silloin valmis. Hän selitti, että hänen piti "kasvaa taiteilijana".

Yleisön ja kriitikoiden rakastamien Mission Impossible -elokuvien myötä Cruise koki ilmeisesti kasvaneensa, ja jatko-osaa alettiin valmistella 2010-luvun alussa. Alkuperäisen Top Gunin ohjaaja Tony Scott kuoli vuonna 2012, ja Top Gun: Maverickin ohjaajaksi pestattiin Joseph Kosinski. Hän on aiemmin ohjannut muun muassa tieteiselokuva Oblivionin, jossa Tom Cruise näyttelee.

Kuvauksiin päästiin vuonna 2018, mutta ensi-ilta lykkääntyi koronapandemian vuoksi useaan otteeseen.

Nyt elokuva on valmis ja esitetty ensimmäistä kertaa yleisöille.

Cannesissa nähtiin, että Tom Cruise on yhä ehkä maailman isoin filmitähti. Tuhatpäinen yleisö antoi hänelle raikuvat suosionosoitukset. Kuva: AOP

Sulaa mannaa koko rahan edestä

Top Gun: Maverickin vastaanotto on ollut hurjan myönteinen. Ammattilaisarvioita yhteen kokoavalla Rotten Tomatoes -sivustolla peräti 97 prosenttia arvioista on myönteisiä (siirryt toiseen palveluun). Tiivistelmä kuuluu: "Top Gun: Maverick onnistuu käänteistä 4G-sukellustakin vaativammassa tempussa. Se toimittaa pitkään odotetun jatko-osan, joka ohittaa edeltäjänsä villin viihdyttävällä tyylillä."

Indiewiren kriitikko David Ehrlich kirjoittaa, että kyseessä on tyydyttävin kesätoimintaelokuva sitten Mission Impossible: Falloutin (siirryt toiseen palveluun).

Ehrlich toteaa, ettei Cruisen kaltaisia elämää suurempia Hollywood-tähtiä enää oikeastaan ole, ja Top Gun: Maverick käsittelee hänen asemaansa toisaalta reliikkinä, toisaalta jumalana. Elokuvassa Cruise tekee itselleen tyypilliseen tapaan temppuja, joista yleensä vastaavat stunttihenkilöt.

– [Hävittäjätemppuja katsoessasi] tajuat, että tämä kiilusilmäinen sekopää tekee elokuvia kuin hänen henkensä riippuisi siitä. Koska se riippuu, eikä ensimmäistä kertaa.

Peter Debruge iloitsee Varietyn arviossaan (siirryt toiseen palveluun) elokuvan toimintakohtauksista, jotka ovat kaukana videopelityylisistä erikoistehosteista.

– On henkeäsalpaavaa nähdä, miten painovoima vaikuttaa ihmisiin ja painaa heidät pannukakuiksi istuimiinsa.

Helsingin Sanomien Veli-Pekka Lehtonen arvioi, että elokuva on "sulaa mannaa koko rahan edestä" niille, jotka pitivät alkuperäisestä Top Gunista.

Neljän tähden arviossaan (siirryt toiseen palveluun) Lehtonen toteaa, ettei elokuvan käsikirjoitus ole sen syvällisempi kuin vuonna 1986.

– Kerronnan palikat ovat lajityypin käytetyintä peruskauraa: on ylivertainen sankari ja hänen apulaisensa. On vaarallinen tehtävä ja sen reunaehdot. On mahdoton aikaikkuna, jonka puitteissa esteistä on selvittävä.

Tom Cruise oli Cannesin kuvatuin henkilö keskiviikkona. Kuva: Clemens Bilan / EPA

"Kuulimme hävittäjien ääntä, ja melkein menimme maahan"

David Rooney arvelee The Hollywood Reporterissa (siirryt toiseen palveluun), että Top Gun: Maverickista saatava nautinto riippuu siitä, pystyykö katsoja irrottamaan sen tosielämästä. Elokuva on sisäsyntyisesti kansallismielinen, ja Yhdysvalloissa on nähty, kuinka patriotismiin voi liittyä myös ikäviä lieveilmiöitä.

Cannesissa uuden Top Gunin ensi-ilta kytkeytyi tosielämään myös irvokkaalla tavalla. Hävittäjien huumaava melu täytti festivaalialueen, jossa oltiin päivää aiemmin kuultu puheenvuoro Venäjän hyökkäyksen kohteena olevan Ukrainan presidentiltä Volodymyr Zelenskyiltä.

Festivaalille oltiin kutsuttu vieraiksi myös ukrainalaisia elokuvantekijöitä. Liettualainen Mantas Kvedaravicius kuoli tehdessään dokumenttia sodan runtelemasta Mariupolista (siirryt toiseen palveluun). Ukrainalainen työryhmä saattoi elokuvan valmiiksi ja toi sen Cannesiin nimellä Mariupolis 2.

Kvedaraviciusin kumppani Hanna Bilobrova kertoi France24:lle (siirryt toiseen palveluun), kuinka järkyttyneitä ukrainalaiset olivat Top Guniin liittyneestä ohjelmanumerosta. Erityisesti hänen ystävänsä, Mariupolista kotoisin oleva tuottaja.

– Olimme parvekkeella ja kuulimme hävittäjien ääntä, ja melkein menimme maahan. Pommeja ei pudonnut. (Ystäväni) alkoi itkeä.

Tällaisia kontrasteja Cannesin elokuvajuhlat ovat tietenkin täynnä. Punaisen maton ympärillä on kupla, jossa aurinko paistaa ja elämä hymyilee. Mutta kuten Mariupolis 2 -työryhmän kokemukset muistuttavat, tuo kupla ei ole aina järin tiivis.

Suomalaisyleisö pääsee arvioimaan heinäkuussa 60 vuotta täyttävän Tom Cruisen lentotaitoja ensi viikolla. Top Gun: Maverick saa Suomen-ensi-iltansa 26. toukokuuta.

Voit keskustella aiheesta 21.5. kello 23. asti.