Jos Turkki ei hyväksy Suomen Nato-jäsenyyttä, se voi itse hävitä paljon – lue, mitä seuraavaksi tapahtuu

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on kertonut toistuvasti vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Asiantuntijoiden mukaan Suomi on kuitenkin vain Turkin pelinappula , ja tosiasiassa Turkki haluaa lähinnä vaikuttaa Yhdysvaltoihin.

Turkki vaatii Suomea palauttamaan terroristeina pitämiään kurdeja

Suomi ei voi palauttaa ihmisiä maahan, jossa heillä on uhka tulla vangituksi ja kidutetuksi.

Turkki on vaatinut Suomea ja Ruotsia luovuttamaan 33 henkilöä, joilla se katsoo olevan yhteyksiä terrorismiin. Turkin käsitys terrorismista on lavea, ja se on leimannut terroristeiksi myös väkivallattomia kurdien itsenäisyyttä ajavia henkilöitä tai presidentti Recep Tayyip Erdoğania vastustavia tahoja. Suomi ja Ruotsi eivät voi palauttaa ketään Turkkiin ilman oikeusprosessia.