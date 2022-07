Emilia Kujalan kolumni: Älä usko kaikkea, mitä ajattelet

Sanotaan, että suku on pahin. Sukulaisiaan ei voi valita toisin kuin ystäviään. Työssäni psykoterapeuttina ole kuitenkin huomannut, että on olemassa jotain vielä sukuakin pahempaa: ihminen itse.

Suhde itseen on elämän pisin ihmissuhde. Minulla on tapana sanoa, että se on myös vaikein ihmissuhde. Ystävyyssuhteita voi katkaista ja sukulaistenkaan kanssa ei ole pakko olla tekemisissä, jos ei tahdo. Itsestään ei sen sijaan pääse eroon.