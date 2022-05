Kallis kuvantamislaite näyttää ensi kertaa, miten koko keho reagoi eri sairauksissa: esimerkiksi sydänpotilaan kaikki elimet voidaan tutkia heti

– Suurin ero nykyisiin tietokonetomografia-PET -yhdistelmiin on se, että meillä on tässä PET-kamerassa kuvakenttä neljä kertaa suurempi eli peräti 106 senttimetriä. Se tarkoittaa, että saamme PET-kuvan tehtyä koko vartalosta eli päälaelta reisien puoliväliin saakka, Knuuti selventää.

Uusi laite on kaksikymmentä kertaa herkempi kuin entiset, joten potilaan tarvitsema merkkiaineannos pienenee huomattavasti ja toisaalta samaa merkkiainetta riittää useampaan tutkimukseen.

Aiempaa lyhyempi kuvausaika mahdollistaa tehokkaamman käytön

– Tällaisen laitteen tutkimukselliset ja tieteelliset mahdollisuudet ovat huikeat. Kun kuvaamme vaikka aivoja, niin näemme koko vartalon ja voimme tutkia esimerkiksi sitä, mikä on aivojen ja muiden elinten vuorovaikutus. Voimme ensi kertaa kuvantaa samanaikaisesti eri elinten toimintaa, Knuuti kertoo.

– Tästähän on tavallaan historiallista tietoa, mutta meillä ei ole ollut mahdollisuutta tutkia sitä ennen. Nyt voimme samalla, kun teemme sydäntutkimuksen, analysoida myös muut elimet: munuaiset, aivot, maksan. Tämä ei millään tavalla kuormita potilasta kuvauksen aikana enempää kuin normaali sydänkuvaus, avaa professori uusia tutkimushaasteita.

Laitteistosta uskotaan olevan hyötyä myös Turun yliopistossa tehtävien lääketutkimuksissa. Suunnitelmissa on myös aloittaa pitkäkestoisen Covid-19 -taudin tutkimus syksyllä.

– Tällä koko kehon kameralla voisimme esimerkiksi tulehdusmerkkiaineita hyödyntäen katsoa, minkälaisia tulehdustapahtumia long covidiin voisi liittyä. Perinteisellä PET-kameralla niitä on havaittu keuhkoissa ja aivoissa. Nyt voisimme helposti katsoa long covidiin liittyvää tulehdusprosessia kaikissa elimissä, Juhani Knuuti pohtii.

Turun PET-keskus on osa Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES-lippulaivaa, osaamiskeskittymää, jonka tavoitteena on kehittää uusia, ihmisen puolustusjärjestelmää hyödyntäviä lääkkeitä.

Hankinnan mahdollisti säätiöltä saatu iso tuki

– Jane ja Aatos Erkon säätiön myöntämä viiden miljoonan euron tuki mahdollisti tämän hankinnan eli tämä ei nyt ole veronmaksajien rahoilla hankittu, vaan nimenomaan yhteenliittymän voimin. Tavoitteena on kehittää tulevaisuuden diagnostiikkaa sekä tehdä tietysti korkeatasoista tiedettä.

Knuutin mukaan kyse on PET-laitteiden uudesta sukupolvesta. Hän vertaa teknologista kehitystä matkapuhelimien eri vaiheisiin.

– Jos ajatellaan hinta-asiaa, niin ehkä on hyvä muistaa se, että haluaisitko itse käyttää kännykkää, joka on mobiran cityman-tyyppinen. Kyllähän lääketieteessä ja teknologiassa oleva mullistus on todella merkittävästi vaikuttanut 30 viime vuoden aikana siihen, miten sairauksia diagnostisoidaan.