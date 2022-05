Kesän ensimmäiset puoluekokoukset alkavat – vihreät koolla Joensuussa ja RKP Turussa

Korona, sota Ukrainassa ja siitä seurannut Nato-jäsenyyshakemus ovat hallinneet uutisia niin, että ensi huhtikuun eduskuntavaalit ovat jääneet vaille huomiota kaikilta muilta paitsi puoluetoimistoilta. Vaaleihin valmistautuminen on puoluekokouksen asialistalla sekä vihreissä että RKP:ssä.

Vihreillä on tapana uudistaa poliittinen ohjelmansa aina eduskuntavaaleja edeltävässä puoluekokouksessa. Niin nytkin.

Uudistustyössä kuvataan, että puoluekokouksen hyväksymä versio on kuvaus siitä, miten vihreät asioita hoitaisivat, jos saisivat päättää aivan yksin.

Valmistelutyötä tehtäessä on tiedetty, että vihreitä jakavia asioita on ainakin neljä: Nato-jäsenyys, huumepolitiikka, ydinvoima ja vihreä talouspolitiikka. Näistä kaikista on järjestetty keskustelutilaisuudet ennen puoluekokousta. Ensimmäinen koski Natoa ja vihreät kannattaa Suomen jäsenyyttä puolustusliitossa.