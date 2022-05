2000-luvun alun naisvihamielinen sana otettiin Tiktokissa haltuun – nyt Inka Valima ja Taika Mannila levittävät bimbouden ilosanomaa

"Ollaan poliittisesti tiedostavia ja syleillään millenium-estetiikkaa"

Taika Mannila (vas.) ja Inka Valima miettivät, voisiko pissis-sana tulla Suomessa takaisin positiivisessa merkityksessä. – Jos joku kutsuisi mua pissikseksi, mulle tulisi kyllä ensin mieleen, että mitä hittoa. Koska se on ollu niin voimakas haukkumasana meille nuorena, Valima sanoo. – Ja siideripissis! The lowest of them all, Mannila vastaa.

Bimbokulttuuri antoi luvan tutkia asioita, jotka kiinnostavat

– On ollut elokuvia, musiikkia tai vaatteita tai poptähtiä, joita on itse arvostanut. Sitä on kuitenkin pidetty sellaisena nolona tyttöysvaiheena, josta sun oletetaan kasvavan jotenkin ulos, ja sitten sut otetaan vakavasti, hän sanoo.

Some asettaa rajat bimboilulle

Bimbokulttuuri asettuu girlbosseilua vastaan

"Bimboudessa rikotaan tyylikkyden ja hyvän maun rajoja"

Kuten yhdysvaltalainen kantritähti, Mannilan ja Valiman bimboikoniksi tituleeraama Dolly Parton on todennut, "it costs a lot of money to look this cheap" eli "on kallista näyttää näin halvalta".