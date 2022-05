Matti Vanhanen Suomen Nato-hakemuksesta: Venäjä ymmärtää, että tämä oli tässä eikä tästä peruuteta – katso Ykkösaamun haastattelu kello 10.05

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt hieman vajaat kolme kuukautta. Sinä aikana Venäjä on pommittanut Ukrainalaisia kaupunkeja liki maan tasalle, tuhansia sotilaita ja siviilejä on kuollut.

Ukrainan sodan poliittisten seurausten kouriintuntuvin esimerkki Suomessa on Suomen ja Ruotsin päätös hakea Naton jäsenyyttä. Ennen Suomen Nato-päätöstä Venäjän puheiden sävy oli Suomea kohtaan uhkaava, mutta toistaiseksi Venäjä on reagoinut maltillisesti.

– Venäjä varmasti ymmärtää, että päätöksemme on harkittu, ja eduskunnan äänestystulos 188-8, ja henki esityksen käsittelyssä viesti sen, että meidän osaltamme tämä on tässä eikä tästä peruuteta, arvioi eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.).

“Suomesta tulee turvallisuuspolitiikassa merkittävä rajamaa”

Turkki jumittaa Suomen jäsenyysneuvottelujen alkua

Turkki on esittänyt Suomelle ja Ruotsille vaatimuslistoja, joiden täyttäminen on edellytys sille, että Turkki puoltaisi jäsenyysneuvottelujen alkua. Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Yhdysvaltojen-vierailullaan Turkin listaa seuraavasti:

– Nyt on tullut vähän vaihtelevia ilmoituksia Turkista niin kuin on nähty. Välillä on kymmenen kohdan lista ja välillä on kolmen kohdan lista. Lähtökohta on se, että Turkki on osoittanut viestinsä Suomelle ja Ruotsille, ja kyllä meidän odotetaan nyt siihen vastaavan, Niinistö sanoi.