Jani Kaaron kolumni: Lääkkeiden hinnat ovat salaisten sopimusten soppa, joka ei palvele potilaita

Sosiaali- ja terveysministeriön hintalautakuntaan on tulossa tänä vuonna hakemus Koselugo-nimisen lääkkeen korvattavuudesta. Koselugo on tarkoitettu neurofibromatoosin hoitoon. Se on harvinainen, perinnöllinen sairaus, joka aiheuttaa vaihtelevan kokoisia kasvaimia eri puolille kehoa. Koselugo on potilaiden parissa kovin odotettu lääke, sillä neurofibromatoosiin ei ole tätä ennen ollut mitään lääkehoitoa.

Mutta miten Koselugon korvattavuuden kanssa mahtaa käydä? Hyväksyykö hintalautakunta Koselugon patentinhaltijan (AstraZeneca) asettaman hinnan, vai joutuvatko potilaat maksamaan lääkkeen omasta pussistaan. Jälkimmäinen olisi melko onnetonta, sillä kellään ei olisi siihen varaa. Kansainvälisissä online-apteekeissa lääkkeen hinta 25 milligramman annostuksella on noin 18 000 euroa kuukaudessa.

Koselugolla on todennäköisesti edessään kivinen tie. Kun hintalautakunta edellisen kerran tyrmäsi tämän hintaluokan lääkkeet, kyse oli kystisen fibroosin (CF) keuhkosairauden hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä. Niitä ei ensin päätetty korvata, vaikka ne ovat halvempia kuin Koselugo. Lisäksi neurofibromatoosia sairastavia on Suomessa huomattavasti enemmän kuin CF-potilaita. Jos valtio päättää ottaa Koselugon korvattavuuden piiriin lääkeyhtiön esittämällä hinnalla, kalliiksi tulee.

Hintalautakunta ja lääkkeen valmistaja sopivat valmisteen hinnan salaisissa neuvotteluissa.

Ennustan siis, että hintalautakunta hylkää hakemuksen, minkä jälkeen mennään ehdollisen korvattavuuden neuvotteluihin – kuten tehtiin CF-lääkkeidenkin kohdalla.

Ehdollinen korvattavuus on vuonna 2017 käyttöön otettu menetelmä uusille ja kalliille lääkkeille (siirryt toiseen palveluun), joiden hoidollisesta tehosta tai kustannushyödyistä ei ole vielä paljon kokemusta. Käytännössä menettely tarkoittaa, että hintalautakunta ja lääkkeen valmistaja sopivat valmisteen hinnan salaisissa neuvotteluissa. Meille veronmaksajille – jotka viime kädessä tämän lystin maksamme – se tarkoittaa, että emme saa tietää lääkkeen todellista hintaa.

Koselugo on vain jäävuoren huippu ilmiöstä, josta pitäisi puhua paljon enemmän. Uusien lääkkeiden hinnat ovat karanneet viime vuosina niin korkealle, että jopa Maailman terveysjärjestö (WHO) on varoitellut kipurajan häämöttävän (siirryt toiseen palveluun) rikkaissa länsimaissakin.

Suomen lääketilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan lääkkeiden kokonaismyynti oli vuonna 2020 3,5 miljardia euroa. Valtion kustannettavaksi tästä lankeavat lääkekorvaukset sekä sairaalalääkkeet. Ensin mainittuja maksettiin vuonna 2020 1,6 miljardia euroa ja jälkimmäisiä 820 miljoonaa euroa, eli kokonaisuudessaan noin 2,4 miljardia euroa.

Ovatko lääkkeet kalliita siksi, että niiden kehitys on niin kallista? Meillä ei ole aavistustakaan.

Sitä mukaa kun lääkkeiden hinnat nousevat, lisääntyvät myös lääkkeiden kustannukset valtiolle, ja jossain vaiheessa on mietittävä, kuinka suuren siivun lääkkeet saavat budjetista haukata. Samoista rahoista kun kilpailevat päiväkodit, sivuteiden kunnostustarpeet ja sairaanhoitajien palkkauskin.

Ovatko lääkkeiden korkeat hinnat perusteltavissa? Ovatko ne kalliita siksi – kuten lääkeyhtiöt väittävät – että niiden kehitys on niin kallista? Vastaus on, että meillä ei ole aavistustakaan. Lääkeyhtiöt eivät juuri avaa hinnoittelunsa perusteita.

Mutta kysymys vaivaa silti. Kun hepatiittilääke sofobusviiri (joka oli ensimmäisiä huippukalliita lääkkeitä) tuotiin markkinoille, esimerkiksi Ranskassa arvioitiin (siirryt toiseen palveluun), että sen hinta oli 765-kertainen suhteessa tuotantokustannuksiin.

Suomessa lääkkeen hinta on apteekissa vieläkin noin 700 euroa/pilleri. Silti – samanaikaisesti sofobusviiria on myyty joissakin köyhissä maissa 99 prosentin alennuksella.

Eikö kuulosta siis siltä, että hinnoissa on liikkumavaraa?

Herää huoli, mitä jos maksamme lääkkeistä liikaa... ja joistakin turhaan?

Mutta paljonko liikkumavaraa on, emme tiedä – ja syyn tulin jo maininneeksi. Lähes kaikki valtiot sopivat uusien kalliiden lääkkeiden korvattavuudesta salaisin sopimuksin. Olemme pimennossa sen suhteen, millaisia alennuksia muut maat saavat ja maksammeko kenties ylihintaa muihin maihin verrattuna.

Herää huoli: Sumutetaanko meitä? Mitä, jos maksamme joistakin lääkkeistä liikaa?

Mutta vielä huolestuttavammalta kuulostaa kysymys: entä jos maksamme joistakin lääkkeistä myös turhaan?

Sitä ovat kysyneet tutkijat keskustelussa, jota on käyty syöpälääkkeiden hinnoista. Uudet syöpälääkkeet nimittäin ovat todella kalliita. Yhden potilaan yksi hoitojakso yhdellä lääkkeellä voi maksaa helposti 60 000–120 000 euroa.

Kun summa kerrotaan kymmenillä tai sadoilla potilailla, niin päästään melkoisiin rahoihin. Saatamme toki ajatella, että jos jokin lääke kerran on tehokas syövän hoidossa, niin sittenhän hinta on perusteltu. Eihän elämälle voi laittaa hintalappua – mutta asia on monimutkaisempi.

Kelan tutkimusblogissa (siirryt toiseen palveluun) arvioitiin vuonna 2019 liki neljääkymmentä uutta syöpälääkettä sitä silmällä pitäen, tuottavatko ne hoitoon lisäarvoa.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan monilla syöpälääkkeillä ei ole sellaista merkittävää etua verrattuna vanhoihin lääkkeisiin, joka perustelisi huippukalliin hinnan.

Lisäarvolla tarkoitetaan sitä, että saadaanko lääkkeellä tuotettua potilaalle tärkeitä asioita, kuten eliniän merkittävää pitenemistä tai elämänlaadun paranemista. Tulokset osoittivat, että yksikään arvioiduista lääkkeistä ei ollut lisäarvoltaan suuri tai merkityksellinen ja suurimmalla osalla lisäarvo oli vähäinen tai sitä ei ollut lainkaan.

Myös kansainvälisten tutkimusten (siirryt toiseen palveluun) mukaan monilla syöpälääkkeillä ei ole sellaista merkittävää etua verrattuna vanhoihin lääkkeisiin, joka perustelisi huippukalliin hinnan.

Eräiden tutkijoiden mukaan ongelma (siirryt toiseen palveluun) on siinä, että myyntilupa syöpälääkkeille heltiää liian helposti.

Heidän mukaansa myyntiluvan saamiseksi lääkeyhtiön pitäisi osoittaa, että lääke parantaa potilaan elinikää tai elämänlaatua (siirryt toiseen palveluun). Näiden sijaan myyntiluvan voi kuitenkin saada, jos lääke esimerkiksi estää syövän etenemistä, eli jos kasvain röntgenkuvissa lopettaa kasvunsa. Se, että syövän eteneminen pysähtyisi, kuulostaa hyvältä,mutta yllättäen se ei välttämättä ennusta pidempää elinikää tai parempaa elämänlaatua.

On esitetty sellainenkin huoli, että jos lääkeyhtiöt saavat kalliille lääkkeille myyntiluvan vähäisellä hyötyjen näytöllä, yhtiöillä ei ole kannustinta (siirryt toiseen palveluun) panostaa oikeasti lisäarvoa tuottaviin lääkkeisiin.

Jos lääkeyhtiöt saavat aina myytyä lääkkeensä salaisissa neuvotteluissa, tulevatko hinnat koskaan alaspäin?

Miksi lääkeyhtiöt sitten pyytävät hurjaa hintaa lääkkeistä, jotka eivät välttämättä ole oleellisesti parempia kuin niiden halvemmat edeltäjät? Ehkä siksi, että me suostumme maksamaan.

Ja miksi me suostumme maksamaan huippukorkean hinnan, jos lisäarvo voi olla vähäinen tai olematon? Se onkin kysymys, josta meidän olisi syytä käydä kunnollinen kansalaiskeskustelu.

Se tarvitaan, sillä paras keino vastustaa lääkkeiden alati nousevia hintoja on yksinkertaisesti lakata ostamasta lääkkeitä, varsinkin jos ne korkeasta hinnastaan huolimatta eivät ole tehokkaita. Näin meille jäisi enemmän rahaa niihin lääkkeisiin, jotka oikeasti auttavat.

Jos lääkeyhtiöt saavat aina myytyä lääkkeensä salaisissa neuvotteluissa, tulevatko hinnat koskaan alaspäin? Ostajan valtaa on olla ostamatta tuotetta. Sitä lääkettä lääkeyhtiöt eivät vielä itse ole maistaneet.

Jani Kaaro

Kirjoittaja on tiedetoimittaja, joka etsii uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun.