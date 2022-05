Pohjois-Koreassa jo yli kaksi miljoonaa "kuumetapausta" – Kim Jong-un syyttää viranomaisia laiskuudesta koronan hoidossa

Maailman terveysjärjestö WHO on huolissaan Pohjois-Korean koronatilanteesta, sillä kansalaiset ovat tiettävästi rokottamattomia. Myös maan testauskapasiteetti on huono.

Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston julkaisemassa kuvassa näkyy henkilökuntaa desinfioimassa Pjongjangin rautatieasemaa 17.5.2022. Kuva: KCNA / AFP