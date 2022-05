Mariupolin Azovstalin piiritetyn tehtaan taistelijoiden kohtalo on jäänyt auki. Ukrainan asevoimat vahvisti tällä viikolla, että terästehtaan viimeiset puolustajat oli määrätty antautumaan Venäjän johtamille joukoille. Torstaina Kreml kertoi, että kaikkiaan 1 730 ukrainalaissotilasta on antautunut Azovstalin tehtaalta.

Venäjän tukemien separatistien johtaja puolestaan kertoo, että osa taistelijoista on edelleen vangittuina tehtaan maanalaisissa bunkkereissa.

Kuva: EyePress News / Shutterstock / All Over Press

Azovstalin terästehtaan alue Ukrainan Mariupolissa toimi viikkokausia ukrainalaisten viimeisenä linnakkeena kaupungissa. Kuva on otettu 14.5.2022.

– Venäjähän ei ole nyt millään erityisellä tavalla ilmoittanut, kuinka paljon se on ottanut sotavankeja ja minne heidät on sijoitettu. Määrä ja paikka pitäisi olla tiedossa Geneven sopimuksen mukaisesti, Koskenniemi toteaa.

– En usko, että näillä sotavangeilla on sopimuksen mukaisia oikeuksia. Eikä ole mitään tietoa, onko Punainen Risti päässyt vankileirille asiaa tarkastamaan.

Sotavangin asema on suojattu kansainvälisin sopimuksin

Geneven yleissopimus määrittelee sotavangin asevoimien tai poliisijoukkojen jäseneksi, "joka on joutunut vihollisen valtaan". Sopimuksessa on kaiken kaikkiaan 140 artiklaa, joita pitäisi noudattaa.

Sotavangin asema on kansainvälisesti suojattu. Heidät pitää rekisteröidä, heidän pitää pystyä pitämään yhteyttä omaisiinsa ja vangille pitää antaa terveydenhuoltoa. Lisäksi vangin pitää antaa harjoittaa omaa uskontoaan eikä vanki saa joutua minkäänlaisen kidutuksen tai pahoinpitelyn kohteeksi.

– Nyt on sellainen tuntuma, että venäläiset eivät tällä tavoin toimi.

Punainen Risti voi toimia piilossa julkisuudelta

Punaisen Ristin eilinen lausunto (siirryt toiseen palveluun) Azovstalin antautuneista taistelijoista oli ensimmäinen kerta Venäjän hyökkäyksen jälkeen, kun se kertoi mitään virallisesti sotavangeista. Vieläkään ei tiedetä, onko Punainen Risti päässyt käymään vankileireillä ja kuinka paljon sotavankeja molemmin puolin on.

– Nyt on vähemmän julkista tietoa, eikä viestinvaihdosta vankien ja omaisten välillä ole raportoitu, Koskenniemi sanoo.

Koskenniemen mielestä tässä sodassa on poikkeuksellisen paljon ongelmia, koska yleensä Punaisen Ristin työntekijät on päästetty Geneven sopimuksen mukaisesti katsomaan vankien olosuhteita. Käynneistä on kerrottu myös julkisuuteen.