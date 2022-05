Nato-jäsenyys voi olla Itä-Suomelle jättimäinen onnenpotku – Tuulivoimalla yllättävä rooli työpaikoille ja suurinvestoinneille

Itä-Suomessa on katsottu kateellisina, kun länsirannikolla kunnat kahmivat tuulivoimaloita ja niiden verotuloja. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Halsua aikoo muuttua Suomen kovimmasta verottajasta jopa Suomen halvimmaksi kuntaverottajaksi tuulivoiman tuomien verotulojen avulla.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen on laskenut, kuinka paljon Pohjois- ja Etelä-Karjala sekä Kaakkois-Suomi menettävät siksi, että niiden alueelle voidaan rakentaa tuulivoimaa vain erittäin rajoitetusti.

Puolustusvoimat käyttää pääasiassa liikkuvia tutkia. Kuvassa lähivalvontatutka, jonka mittausetäisyys on noin sata kilometriä.

LUT:n laskelman mukaan saamatta jääneiden investointien arvo on 3,4 - 6,8 miljardia euroa. Lisäksi vuosittaisia kiinteistöveroja ja maanvuokratuloja jää molempia saamatta 40 - 80 miljoonaa euroa vuodessa.

– Tämä kaikki on poissa tämän alueen taloudesta, Laaksonen harmittelee.

Laaksonen korostaa, että Suomen on korvattava Venäjältä tuotua energiaa lisäämällä omaa uusiutuvan energian tuotantoaan. Hän näkee myös suuria mahdollisuuksia siinä, että Suomesta voisi tulla tuulivoiman avulla jopa energianviejä.

Tuulivoimalan lavat kätkevät vaikka hävittäjän

Tuulivoimaloiden pyörivät lavat estävät tutkan täydellisen toiminnan. Voimalan aiheuttamalla häiriöalueella esimerkiksi vihollisen hävittäjäkone voisi liikkua niin, että sitä ei voi havaita tutkalla. Häiriöalue on sitä suurempi, mitä korkeampi voimala on ja mitä lähempänä tutkaa se sijaitsee.

Tuulivoimalan rakentamisluvassa on aina ehtona puolustusvoimilta saatu myönteinen lausunto. Käytännössä lausuntoja antaa pääesikunnan insinööri Jussi Karhila. Lausuntojen perustana on VTT:n tekemä selvitys, jonka jokaisen tuulivoimahankkeen suunnittelijan on erikseen hankittava.