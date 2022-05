Analyysi: Kiina päästää YK:n ihmisoikeusvaltuutetun uiguurialueille ensi viikolla – mutta minkä vuoksi?

PEKING YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet'n toimisto vahvisti perjantaina, että valtuutettu matkustaa tulevalla viikolla Kiinan kiistellylle uiguurialueelle Xinjiangiin. Vuosia neuvoteltu matka on ehtinyt saada paljon kritiikkiä.

Kiina on sulkenut arvioiden mukaan jopa pari miljoonaa islaminuskoista uiguuria vuosiksi vankileireille, joita Kiina on kutsunut uudelleenkoulutuskeskuksiksi. Presidentti Xi Jinpingin hallintoa syytetään muun muassa pakkotyöstä ja uiguurien steriloinnista.

Xinjiangissa Hotanissa sijaitseva vankila on tyyppiesimerkki paikoista, jollaisiin Kiina on teljennyt uiguuriväestöä.

Kiina kiistää syytökset ihmisoikeusloukkauksista. Sen mukaan uiguurit oppivat vankiloissa työelämän taitoja ja Kiinan tapoja. Kiinan mukaan leirit on suljettu jo vuonna 2019 ja leirejä edeltäneet terrori-iskut ovat vaimenneet. Tutkijoiden mukaan pakkotyö ja sorto jatkuvat.

Tuoreessa muistissa on myös Maailman terveysjärjestön asiantuntijoiden matka Wuhaniin tutkimaan koronaviruksen alkuperää viime vuoden helmikuussa. Matkan tuloksena oli mehevä riita siitä, näyttikö Kiina ryhmälle kaiken tarvittavan datan. Arvostelijat kysyivät, manipuloiko Kiina ryhmän toteamaan, että on hyvin epätodennäköistä, että virus olisi peräisin kiinalaislaboratoriosta.

Kiina on jo ennakkoon sanonut, että se ei suvaitse tutkimusmatkaa, jossa se leimataan syylliseksi jo ennalta. Kiinan mukaan Bachelet'n vierailun pitää olla ystävällinen ja yhteistyöhaluinen. Matkan järjestämistä onkin vatvottu jo vuodesta 2018.

Kashgar uiguurialueella on tänään han-kiinalaisten suosima turistikaupunki. Sen kaduilla liikkuu paljon poliiseja.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu tapaa matkallaan monia eri tahoja viranomaisista kansalaisjärjestöihin, liike-elämän edustajiin ja tutkijoihin. Tiedotteen mukaan hän pitää myös luennon Guangzhoun yliopiston opiskelijoille. Xinjiangissakin tarkoitus on puhua vapaasti mahdollisimman laajasti kansan eri kerrosten kanssa.

Mutta on kyseenalaista, antaako Kiina tehdä haastatteluja vapaasti ilman valvontaa. Viime kesänä Kashgarissa oli vapaampi tunnelma kuin joitain vuosia aiemmin. Vanhassa keidaskaupungissa liikkui turisteja ja kadun varsilla oli kauniisti somistettuja liikkeitä ja paikallisia ruokakojuja.

Kuvausryhmäämme ei silminnähden seurattu, mutta yleensä kun aloimme jututtaa ihmisiä, he saivat yllättäen puhelun ja poistuivat paikalta. Ne jotka puhuivat, kertoivat samanlaista tarinaa samanlaisin sanoin. Tätä olisi voinut epäillä jopa valmennetuksi puheeksi.

Viime kuukausina ulkomaisten toimittajien on ollut lähestulkoon mahdotonta vierailla Xinjiangissa. Matkustusrajoitukset ovat olleet erittäin tiukkoja koronaviruspandemiaan vedoten.

Muun muassa eurooppalaiset diplomaatit ovat kieltäytyneet vierailemasta Xinjiangissa elleivät he saa liikkua siellä vapaasti haluamissaan paikoissa ilman valvontaa. He ovat vaatineet myös saada tavata uiguuritaloustieteilijä Ilham Tohtin, joka on ollut vuosia vankina Xinjiangissa arvosteltuaan Kiinan hallinnon toimia uiguureja vastaan.