Moskovalaiset suhtautuvat tyynesti Suomen ja Ruotsin Nato-pyrkimyksiin – "Luotan Putinin sanaan", perustelee Alexandr Z-symboli rinnassaan

Venäjän johto on pyrkinyt välittämään kansalaisille mielikuvaa, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ei merkitse suurta muutosta. Pikemminkin mediassa on luotu kuvaa, että maat jo käytännössä ovat olleet Naton liittolaisia.

"He kunnioittavat kulttuuriamme ja kansaamme"

– He eivät päätä kaikesta, ja periaatteessa suomalaiset ja ruotsalaiset suhtautuvat varsin lämpimästi meihin. He kunnioittavat kulttuuriamme ja kansaamme. Minulla ei ole mitään ruotsalaisia ja suomalaisia vastaan ja toivon, ettei tulekaan.

"Miten meidän rajamme siitä kärsii?"

Iäkkäämpi herrasmies Mihail sanoo, että Natoon liittyminen on Suomen ja Ruotsin oikeus. Itsenäisillä valtioilla on oikeus tehdä omat ratkaisunsa.

"Meidän ei pidä sekaantua politiikkaan"

– Hallituksemme on sanonut, että he ovat sitä vastaan. Minä tuen heitä, Svetlana Arkadejevna sanoo. Hän on kuullut, että Turkkikin on närkästynyt Suomen ja Ruotsin Nato-pyrkimyksistä.