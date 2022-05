TT: Turkin Ruotsin-suurlähettiläs toivoo kurditaustaisen valtiopäiväedustajan luovuttamista Turkkiin

Turkin Ruotsin-suurlähettiläs Hakki Emre Yunt haluaa, että valtiopäiväedustaja Amineh Kakabaveh luovutetaan Turkkiin. Asiasta kertoo uutistoimisto TT, jonka uutisen on julkaissut muun muassa SVT (siirryt toiseen palveluun) .

Suurlähettiläs syyttää, että Turkin, EU:n ja Yhdysvaltain terroristijärjestöksi määrittelemällä Kurdistanin työväenpuolueella PKK:lla on yhteyksiä tiettyihin valtiopäiväedustajiin Ruotsissa.

– PKK:lla on yhteyksiä tiettyihin valtiopäiväedustajiin, he työskentelevät Turkkia vastaan koko ajan valtiopäivillä. He painostavat Ruotsin hallitusta suhtautumaan kielteisesti Turkkiin, Emre Yunt sanoo TT:lle.