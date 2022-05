Ennuste: Australian konservatiivihallitukselle vaalitappio

Talous vai julkiset palvelut?

Morrisonia on viime aikoina arvosteltu liian jyräävästä johtamistyylistä. Hän on vaalikampanjassaan painottanut maan taloutta ja turvapaikanhakijoiden maahanpääsyn estämistä. Hän lupaa alentaa veroja, mikä helpottaisi kustannusten noususta kärsivien kansalaisten asemaa.

Opposition näkyvin edustaja on Työväenpuolueen puheenjohtaja Anthony Albanese, josta näillä näkymin on tulossa maan seuraava pääministeri. Albanese on kampanjassaan tuonut esiin, että on lähtöisin vaatimattomista oloista, joten hän ymmärtää julkisten palveluiden tarpeen.