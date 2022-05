Kalliisiin sähkölaskuihin ei näy nopeaa helpotusta, mutta säästökeino voi löytyä sopimuksista, joista vielä hetki sitten pyristeltiin irti

Pörssisähkön hinta on viime päivinä noussut ajankohtaan nähden korkeisiin lukemiin. Sähkön hintapiikit olivat runsaasti esillä talvella, mutta kevään tultua hinta laski samalla , kun kulutus lämpötilojen noustessa pieneni.

– Kun Venäjältä ei tule enää sähköä, on hintojen vaihtelu entistä suurempaa. Myös uusiutuvaan energiaan siirtyminen johtaa hintojen suurempaan vaihteluun, Kivioja toteaa.

Sähkön tuonnin loppuminen Venäjältä ei ole ainoa syy korkeille hinnoille. Viime aikoina sähkön hintaan on vaikuttanut myös Olkiluodon ydinvoimalayksikön vuosihuolto, minkä vuoksi tuotantoa on ollut tavallista vähemmän.

Lisäksi Olkiluoto 3:n koekäytössä on ollut viivästyksiä , ja sähköntuontia Pohjois-Ruotsista Suomen puolelle on rajoitettu huoltotöiden vuoksi.

– Aika paljon energiaa on nyt ollut poissa. Mutta uskomme, että kuun vaihteen tienoilla tilanne muuttuu, kun saadaan käyttöön Olkiluodot ja siirtoyhteydet, se vakauttaa tilannetta, Kivioja katsoo.

Maakaasun tuonnin loppumisella Suomeen ei vaikutusta sähkön hintaan

Etujärjestö Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa, että poikkeuksellisen korkeita hintoja on nähty viime syksystä alkaen.

– Niitä on ollut koko Euroopassa, mutta myös Suomessa. Viime viikkoina on ollut vuodenaikaan nähden hyvinkin korkeita sähkön hintoja tukkumarkkinoilla.

Alkaako pörssisähkö jälleen kiinnostaa säästökeinona?

Sähkön hintakäyrästä voi nähdä, että hinnat käyvät korkealla, mutta monina päivinä sähkö on silti edullista. Hintaa heiluttaa varsinkin jatkuvasti kasvava ja vaihteleva tuulivoiman tuotanto.

– Kun hintatasot aikanaan rauhoittuvat, voi olla, että monet haluavat siirtyä pörssihintaisiin sopimuksiin. Jos on sähköauto, se on erittäin tehokas tapa joustaa sähkön hinnassa, sen voi ohjelmoida latautumaan edullisen sähkön aikoina ja siinä on sähköä varastoiva akku, Leskelä toteaa.