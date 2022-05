Lukioiden keskiarvorajojen noustessa kaupunkilaisnuoret hakevat naapurikuntiin – "Lukiosta on tullut statuskysymys"

Helsinkiläisten hakijoiden määrä muiden kaupunkien ja kuntien lukioihin on noussut yli kolmanneksella. Jyväskyläläisiä haki vuonna 2015 muualle kuin kotikaupunkiinsa lukioon vain 30 opiskelijaa. Tänä keväänä heitä oli melkein 200. Turussa määrä on noussut 300:sta yli 500:aan. Kuopiossa luku on noussut sadalla hakijalla ja Oulussa hakijoita oli tänä vuonna 350, kun vuonna 2015 heitä oli vain vähän yli 100.