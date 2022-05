Yle tapasi Ukrainassa miehen, jonka perunapellossa törröttää raketti ja jonka loput pellot Venäjä miinoitti – "Kukaan ei voi enää korjata satoa"

Jos vaikka uusia traktoreita jostain saisikin, ongelmana on peltojen menetys. Ševtšenko on viljellyt 40 hehtaarilla vehnää ja 20 hehtaarilla herneitä.

Koko maakunnan alueella tilanne ei ole aivan näin lohduton, ei ainakaan virallisesti. Mykolajivin maakunnan kuvernöörin Vitalij Kimin mukaan (siirryt toiseen palveluun) 85 prosenttia pelloista on saatu kynnettyä.

Tilanne on hankalin Mykolajivin ja Hersonin maakuntien rajaseudulla, koska rintamalinja seuraa aika tarkkaan maakuntien rajaa.

Linnut laulavat, mutta eivät peitä tykistön ääntä

Ensimmäinen kylä on lähes täysin autio. Pääsemme katsomaan, miltä näyttää kylän tuhottu hallintorakennus villinä rehottavan leikkipuiston vieressä.

Keinuja heiluttaa enää tuuli, eikä kukaan haistele iiriksiä, sillä armeijan mukaan vain sadasosa kylän alkuperäisistä asukkaista on jäljellä.

Kylänraitti on aina ollut kuoppainen, mutta venäläisten rakettien tekemät uudet kuopat ovat aiempia paljon syvempiä.

Rautakaupan ovi on suljettu riippulukolla. Kun elämä joskus palaa kylään, myös rautakauppa tarvitsee täysremontin.

Kylätalon metallitankoon on kiinnitetty pieni Ukrainan sinikeltainen lippu. Kyläläiset ompelivat sen itse, korvaamaan iskussa tuhoutuneen lipun.

Kun tykistön jyly yltyy, armeijan edustaja hoputtaa meitä takaisin autoon. Vaikka aamulla rintamalla näytti vielä rauhalliselta, tilanne on muuttunut, ja joudumme perääntymään kauemmas rintamasta.

Ševtšenkon aurinkopaneelit säilyneet kuin ihmeen kaupalla

Ševtšenkon mukaan kylään iskeytyy päivittäin 5–10 rakettia tai kranaattia. Yksi raketti osui hiljattain hänen perunapeltoonsa, joka on lähinnä kotitarveviljelyä varten.

Kuin ihmeen kaupalla Ševtšenkon tuorein investointi on kuitenkin säilynyt koskemattomana. Pihamaalla on suuri määrä aurinkopaneeleita, joista kuulemma riittää sähköä kahden talon tarpeiksi.

Suurin osa kylän asukkaista on paennut kauas rintamalta, ja moni talo on jo tuhoutunut täysin. Venäjän iskut hajottivat myös Ševtšenkon puolison Maryna Šulgan vanhempien kotitalon.

Aurinkosähkö on osoittautunut oivaksi valinnaksi, sillä sota on ehtinyt välillä katkomaan sähköt. Onneksi mustina kiiltäviin paneeleihin ei ole osunut yksikään ammus.

Tällainen sota – siviilien silmitön pommittaminen – on useimmille aivan liikaa. Suurin osa kyläläisistä on paennut turvallisemmille alueille, Šulgan sisar lapsenlapsineen aina Suomeen asti.

Suomessa on kuulemma kovin kylmää, mutta muuten kaikki hyvin, ja suomalaiset auttavat ukrainalaisia pakolaisia kaikessa.

Šulga ja Ševtšenko pakenivat myös kylästään vähäksi aikaa, kun Venäjä uhkasi vallata alueen, mutta kuukauden jälkeen he palasivat takaisin.

"Kyllä me pelkäämme"

Nyt Ševtšenkon ja Šulgan kotona asuu kuusi ihmistä kolmesta sukupolvesta. Tai asuu ja asuu, sillä oikeastaan he asuvat osan ajasta talon alla.

Kiviportaat johtavat kellariin, jossa he kaikki joutuvat välillä yöpymään. Tilavassa mutta hämärässä kellarissa on kaksi huonetta ja patjoja kaikille.

Kellarin katto on betonia, mutta suoralta iskulta se ei välttämättä silti suojaisi.

– Tässä me olemme nyt, mutta entä jos näemme raketin tulevan kohti. Se räjähtää ja se olisi meidän loppumme, Ševtšenko sanoo.

Stressaavaa on se, että Venäjän raketti-iskut tulevat yllätyksenä. Ne ovat epäsäännöllisiä, mutta jokapäiväisiä. Niistä ei saa etukäteen ilmahälytyksiä.

– Kyllä me pelkäämme. Tiedämme, että Venäjä tulittaa meitä, mutta tarkkaa aikaa ei voi koskaan tietää, Ševtšenko sanoo.

Ševtšenkon mukaan myös kotieläimet vauhkoontuvat Venäjän raketeista. Saksanpaimenkoira ainakaan ei näytä pitävän yllätysvieraista, vaan haukkuu pitkään. Nurkan takana on myös sikoja ja kanoja.

Maanviljely oli Ukrainassa erittäin kannattavaa

Vaurauttakin karttui. Maanviljely on Ukrainassa erittäin kannattavaa ja tärkeä vientitulojen lähde. Šulga kertoo, että heillä oli varaa jopa ulkomaanmatkoihin.

Šulgan mukaan ukrainalaisilla on yksi toive – että Putin kuolisi.

"Venäjällä riittää sotilaita ja se käyttää niitä kuin lihaa myllyyn"

Yksi etu Venäjällä on kuitenkin puolellaan. Venäjä kun ei laske tappioitaan eikä piittaa menetyksistään.

– Suurin ongelma on se, että Venäjällä riittää sotilaita ja Venäjä käyttää niitä kuin lihaa myllyyn, sanoo Ivan -nimeä käyttävä sotilas.

Koljan mukaan Ukrainan armeija yrittää keskittää yhteenotot metsäisiin alueisiin, pois kylistä. Toisaalta vihollinen on torjuttava siellä missä se sattuu olemaan.

Koljalla on taistelukokemusta kahden kuukauden ajalta. Hän kertoo, että ensimmäisessä yhteenotossa he tuhosivat kaksi venäläistä panssarivaunua ja muita tela-ajoneuvoja.

Nyt hän on jo tottunut sotaan.

Sotilas: Venäjän tykistötulen määrä kasvanut

Tykistötuli on taas niin voimakasta, että aivan etulinjaan armeija ei uskalla viedä toimittajia.

Hiukan taaempana elämä juoksuhaudoissa on periaatteessa samanlaista.

Suoraa tulta eli konekiväärin tai panssarivaunun tulitusta ei tosin tarvitse pelätä, koska ollaan kauempana rintamalta ja koska juoksuhaudat on kaivettu riittävän syviksi.

Ukrainalainen sotilas Oleksij istuu korsussa lähellä Mykolajivin rintamaa. Hän kertoo, että Venäjän tykistötulen määrä on lisääntynyt viime aikoina.

– Venäjän tykistötulen määrä on kasvanut. Ennen ne tulittivat pari kertaa päivässä, mutta nyt tulituksesta on tullut jatkuvaa, kertoo Oleksij -niminen sotilas.

Seinälle on koottu lasten piirustuksia

Korsun seinälle on koottu sotilaiden lasten lähettämiä piirustuksia. Yhteen lapsi on kirjoittanut, että ”minun on kova ikävä. Tule pian takaisin. Olen ylpeä sinusta.”