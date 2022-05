Moldova pullottaa nyt "Vapauden viiniä" tuenosoituksena Ukrainalle – Euroopan itäinen viinikellari uhkaa tyrehtyä sodan melskeissä

Entinen neuvostotasavalta, 2,6 miljoonan asukkaan Moldova on kokoaan suurempi vientimaa. Mustanmeren rantavaltio on maailman viinintuottajamaista kahdenkymmenen tärkeimmän joukossa. –

Moldova tähtää Euroopan markkinoille

Moldovan tavoitteena on soluttautua Euroopan kilpailtuun viinibisnekseen. EU-jäsenyyttä hakeva Moldova on lähentynyt länttä viime vuosikymmeneltä alkaen ja sillä on viinejä koskeva kahdenvälinen vapaakauppasopimus unionin kanssa.