Alkava viikko tuo Suomeen lämmön ja kesän merkit, kunnes torstaina päälle lävähtää kylmä ja märkä rätti

Hieman tavanomaista viileämpi toukokuu on kääntymässä kohti loppuaan ja varsinkin eteläisessä Suomessa päästään nauttimaan auringonpaisteesta ja lämpimistä päivistä, ainakin hetkeksi.

Ylen meteorologi Joonas Koskela kertoo, että alkuviikko näyttää todella mukavalta sään puolesta. Vielä tänään sunnuntaina Lapissa on ollut paikoin sadekuuroja, mutta päivä on hiljalleen lämmennyt ja 18 asteen hujakoille on päästy jo Pohjois-Pohjanmaalla ja Lounais-Lapissakin.