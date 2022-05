Historiallisessa Ilpo Härmäläisen henkirikosjutussa on tänään ratkaisun päivä – tuomitaanko mainosmies lähes 30 vuoden takaisesta murhasta?

Vainajan löytyminen oli suuri helpotus ennen kaikkea omaisille, mutta se vankisti myös syyttäjän käsitystä syytetyn syyllisyydestä murhaan. Ilman vainajaa ei olisi ollut yksiselitteistä toteennäyttää edes sitä, että kyseessä on henkirikos. Syytetty on kaiken aikaa kiistänyt surmanneensa Härmäläisen.

Uusi tutkinta toi läpimurron

Syyttäjä: Raaka ja harkittu "teloitustyylinen" teko

Hänen puhelimensa on paikantunut Naantalin Viljavaraston tukiasemaan kello 13.44, jolloin hän on soittanut mainostoimistonsa numeroon näppäillen aluksi numeron väärin. Syyttäjä katsoo tämän kertovan siitä, että mies oli ollut hyvin hermostunut.

Puhelun jälkeen syytetty on aluesyyttäjä Niina Merivirran käsityksen mukaan ajanut toimistolleen Turun keskustaan, jossa hän on ollut viimeistään kello 14.10.

Puolustus: Pitävä alibi, ei näyttöä syyllisyydestä

Puolustus on huomauttanut, että mikäli mainosmies on ollut toimistossaan kello 13.00 saakka, ei teon suorittaminen ole ollut mahdollista kello 12.15–13.44 välisessä aikaikkunassa.

Syytetty on väittänyt lähteneensä toimistoltaan taksilla Raisioon tapaamaan tuttavaansa ja olleensa reissussa silloin, kun syyttäjä katsoo Härmäläisen saaneen surmansa. Puolustuksen käsityksen mukaan Naantalin Viljavaraston tukiaseman kantavuus on mahdollistanut, että syytetyn puhelin on paikantunut siihen kello 13.44, kun mies on ollut matkalla takaisin toimistolleen Turkuun.