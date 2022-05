Ylisen kuntoutuskeskuksella Ylöjärvellä sammutetaan suurta rakennuspaloa – palon leviäminen maastoon saatiin estettyä

Pirkanmaan pelastuslaitos on aamun ajan sammuttanut suurta rakennuspaloa Ylöjärvellä Ylisen kuntoutuskeskuksen alueella. Nyt palo on saatu hallintaan.

Palon syttymissyytä ei tiedetä

Alueella on parisenkymmentä rakennusta, joista vain muutama on säilynyt hyväkuntoisena.

Ylisen kuntoutuskeskus on tyhjillään, sillä toiminta lakkasi vuonna 2015. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yrittänyt vuosia myydä keskusta, mutta matkassa on ollut mutkia. Maaliskuussa myynti pantiin jäihin, ja paikkaa on pidetty mahdollisena pakolaisten vastaanottokeskukseksi.