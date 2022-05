Thaimaalaiset mansikanpoimijat saapuvat hoitamaan maan suurimman mansikanviljelijän sadonkorjuun

Pitkän linjan mansikkayrittäjän Vesa Koivistoisen mukaan noin 50 ukrainalaista on saatu tekemään muun muassa mansikan istutustöitä. Suomen suurimman mansikanviljelijän sadonkorjuu jää sen sijaan 500 thaimaalaisen poimijan tehtäväksi.

– Enemmän byrokratiaa ja paperia siitä tietenkin tulee. Thaipoimijoilla on aiempaa kokemusta tästä raskaasta työstä, koska he ovat olleet metsämarjoja poimimassa. Meilläkin oli 10 vuotta sitten thaimaalaisia poimijoita parina kesänä ja hyvä mielikuva on kyllä jäänyt. Ovat hyvin ahkeria ihmisiä tekemään töitä.