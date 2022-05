Ravintoloitsijan vastaus huimasti kallistuviin raaka-aineisiin: oululaisyrittäjä keksi vähentää lihaa annoksissa hintojen korottamisen sijaan

Tuskastumisen takana on se, että Ukrainan sodan vuoksi koko markkina on sekaisin: energian ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet. Tukkurit ovat ilmoittaneet, että hinnat voivat nousta kuukausi toisensa perään , sanoo Oscar Eduardo Vera de la Rosa.

Meksikolaisravintolan annoksissa on paljon lihaa, jonka hinta kipuaa ylöspäin. Ravintolassa keksittiin ottaa valikoimiin täytevaihtoehto, jossa lihaa on vähemmän ja kasviksia enemmän. Näin annoksen hinta ei nouse pilviin, vaikka kasvistenkin hinta on noussut.