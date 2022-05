Kun nainen synnyttää, supistuksia pitää olla riittävästi mutta ei liikaa – tuore väitös kertoo, miten monella tavalla ylipaino vaikuttaa synnytyksiin

Lihavuus vaikuttaa monella tavalla

Kuva: All Over Press

Tarpeettomia keisarileikkauksia pitäisi välttää

Naistentautien ja synnytysten alaan kuuluva väitöskirja Measuring Uterine Contractile Activity in Labour; Impact of Dystocia, Obesity and Previous Caesarean Section on Labour Outcome tarkistetaan julkisesti perjantaina 3. kesäkuuta Tampereen yliopistossa.