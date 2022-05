Apinarokosta ei tule toista koronaa – isorokkorokote tepsii ja Suomellakin on sitä varastossa

Apinarokko lienee uusi sana useimpien eurooppalaisten sanavarastoon. Länsi- ja Keski-Afrikassa apinarokko on aiheuttanut epidemioita runsaan 50 vuoden ajan. Muualla sitä oli vain Afrikan-tuomisina, kunnes kotimaassa saatuja tartuntoja alkoi tässä kuussa ilmetä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Kymmeniä on varmistettu, epäilyjä on enemmän.

Isorokko on ollut ihmiskunnan tappavimpia vitsauksia . Tutkijat eivät kuitenkaan huolestuneet uudesta viruksesta, sillä isorokkorokotteen todettiin tepsivän myös apinarokkoon, jos virus sattuisi pyrkimään apinoista ihmisiin. Tauti näytti myös selvästi lievemmältä kuin isorokko, ja on sellaiseksi osoittautunutkin.

Sittemmin viruksen on todettu asettuneen kotoperäiseksi joihinkin Keski- ja Länsi-Afrikan maihin kahtena eri kantana. Tautitapauksia on ollut joitakin tuhansia vuodessa.

Apinarokkoviruksen perimä on sekvensoitu eli avattu kaikkiaan vain muutamia kertoja. Eurooppalaisten tartuntojen aiheuttajan jäljille on nyt ensimmäisenä kiirehtinyt Portugalin kansaterveyslaitos. Näyte otettiin portugalilaismiehen rokkorakkulasta tämän kuun alussa.

Tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisessä luonnoksessa kerrotaan, että virus on Länsi-Afrikan-kantaa. Se aiheuttaa lievempää tautia ja vähemmän kuolleisuutta kuin keskiafrikkalainen. Pahimmillaan köyhällä maaseudulla kuolleisuus on ollut prosentin verran.

Apinarokkoa ja COVID-19:ää ei kannata verrata

COVID-19:ään verrattuna tartuntoja hillinnee se, että apinarokkovirus on DNA-virus. Se on isompi ja painavampi eikä leviä aerosolitartuntana, kuten RNA-viruksiin kuuluva koronavirus SARS-CoV-2.

Isorokkoa on enää lukkojen takana

Maailman terveysjärjestö WHO julisti isorokon nujerretuksi vuonna 1980. Se on ainoa tartuntatauti, joka on onnistuttu rokottamaan maapallolta kokonaan pois. Isorokkoviruksia on maailmassa yhä kahdessa laboratoriossa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä.