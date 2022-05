Raportti paljastaa suomalaisdiplomaatin ja kollegoiden häirinnän Kiinan uiguurialueella – aseistuneet poliisit saartoivat, käskettiin näyttämään puhelimet

Toinen poliisi pysäyttää ja vie sotilaskasarmiin, kun aamulenkkeilijä on ottanut kuvan näkemästään rakennuksesta.

Jälkimmäinen dokumentti on osa laajaa tietovuotoa, jota kutsutaan Xinjiangin poliisin tiedostoiksi (Xinjiang Police Files). Suomesta aineistoa ovat olleet tutkimassa Ylen uutisten ulkomaantoimitus ja MOT.

EU halusi tietoa uiguurien ahdingosta

Ylellä on tiedossa suomalaisen diplomaatin henkilöllisyys, mutta hän ei halua kommentoida asiaa. Myöskään Suomen ulkoministeriö ei halua kommentoida.

EU ei halunnut tehdä matkaa Kiinan ehdoilla

Kiina kiistää jyrkästi syytökset uiguurien huonosta kohtelusta. Se on puhunut uiguurien "ammattikoulutuksesta", jonka avulla on kitketty ääriajattelua ja nostettu elintasoa.

Ihmisoikeusjärjestöjen (siirryt toiseen palveluun) ja länsimaisten tutkijoiden mukaan kyse on todellisuudessa (siirryt toiseen palveluun) vankilamaisista leireistä, joille on viety ainakin miljoona uiguuria ja muuta pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvaa ihmistä.

Seurattiin vessaan, määrättiin poistamaan kuvia kännykästä

– – ravintolaan tuli suuri joukko aseistautuneita poliiseja, jotka sulkivat uloskäynnin ja käytännössä saartoivat vierailijat. Kahta vierailijoista käskettiin avaamaan puhelimensa poliiseille, jotta nämä voivat etsiä sieltä “loukkaavia kuvia”. Lopulta vierailijat pakotettiin poistamaan arkaluonteisiksi katsotut kuvat. Vasta sen jälkeen he saivat jatkaa matkaansa.

Yle on saanut kansainvälisen toimittajayhteistyön kautta useampia vahvistuksia sille, että matkalla tapahtui raportissa kuvattua häirintää.

Kiina käski toimia "sisältä ankarasti mutta ulkoa rennosti"

Tiedosto on merkitty "erittäin kiireelliseksi". Salausluokka on "erityissalattu".

Dokumentissa kerrotaan henkilöiden nimet ja muita henkilötietoja kuten syntymäaika ja passin numero. Lisäksi ohjeissa on seurueen lentotiedot ja tiedot hotellimajoituksesta eri kaupungeissa Xinjiangissa.

Dynaamisen nyrkin tulee tarkkailla näiden kuuden henkilön liikkeitä ja seurata tarkoin kaikkia heidän kontaktejaan ihmisiin. – – mikäli ongelmia esiintyy, niistä on ilmoitettava välittömästi.

– – työssä on ehdottomasti noudatettava tarkkoja käytäntöjä ja meneteltävä sivistyneesti ja kohteliaasti, sisältä ankarasti mutta ulkoa rennosti, vältettävä antamasta huolestumisen aiheita tai aiheuttamatta metakkaa.

Professori: Rikkoo kansainvälistä oikeutta

Scheinin on Brittiläisen tiedeakatemian tutkimusprofessori Oxfordin yliopistossa. Hän ei ole nähnyt Ylen haltuunsa saamia dokumentteja, vaan arvioi tapausta Ylen kertomien tietojen perusteella.

– Kyse on selvästä Wienin sopimuksen loukkauksesta, jos diplomaatteja on vaadittu antamaan matkapuhelimensa Kiinan viranomaisten tarkistettavaksi, Scheinin sanoo.

Diplomaattisia suhteita koskevan Wienin sopimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan diplomaatti on koskematon. Hänen vapauttaan ei saa riistää, ja hänen asiakirjoihinsa, kirjeenvaihtoonsa ja omaisuuteensa ei saa kajota.

Jos asemamaan asettamista ehdoista poiketaan, maalla on oikeus vastatoimiin, mutta niiden pitää olla tietynlaisia.

Sen sijaan arviointiin, onko Wienin sopimusta rikottu, vaikuttaa se, ovatko diplomaatit ilmaisseet statuksensa paikallisviranomaisille. Oletuksena on, että diplomaatti esittää diplomaattipassinsa heti, kun esimerkiksi poliisi puhuttelee häntä.

Kiinan viranomaiset seurasivat myös Ylen kirjeenvaihtajaa Jenny Matikaista ja estivät hänen työtään Xinjiangissa lokakuussa 2018. Kuvassa on presidentti Xi Jinpingin kuva ulkonäytöllä Kashgarin kaupungissa.

"Monet asuinalueet näyttivät autioilta"

He kertovat, että moskeijat olivat lähes tyhjiä, ja kaksi heidän näkemäänsä uskonnollista rakennusta oli raunioina.

Kiinan toimien järjestelmällisyys ja rajuus tulivat matkan havainnoissa esiin. Ylen tietojen mukaan tämä on ollut yhtenä tekijänä vaikuttamassa siihen, että uiguurien kohtelua on pidetty esillä keskusteluissa Kiinan kanssa.

Katu Kashgarissa on punaisenaan Kiinan lipuista. Kuva on Ylen juttumatkalta lokakuussa 2018.

YK-johtaja Xinjiangiin, järjestöt pelkäävät valkopesua

Tammikuussa 2019 EU:n delegaatio kävi Xinjiangissa matkalla (siirryt toiseen palveluun) , joka järjestettiin yhdessä Kiinan viranomaisten kanssa. Kiina valitsi vierailukohteet, joihin delegaatio tutustui valvotusti. He pääsivät myös yhteen niin sanottuun "koulutuskeskukseen".

Tällä viikolla Xinjiangissa vierailee (siirryt toiseen palveluun) YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet . Kyseessä on ensimmäinen kerta 17 vuoteen, kun YK:n ihmisoikeusjohtaja ylipäänsä käy Kiinassa.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet Bacheletin toimistoa julkaisemaan raporttinsa Xinjiangin ihmisoikeusloukkauksista. Raporttia on koostettu jo vuosia.

Nyt Bachelet menee Xinjiangiin Kiinan hallituksen vieraana. On epäselvää, kuinka vapaasti hän voi liikkua ja tavata ihmisiä. Kiina on sanonut (siirryt toiseen palveluun) toivottavansa Bacheletin tervetulleeksi, kunhan matkan tarkoitus on yhteistyön edistäminen.