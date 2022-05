Vuosikymmeniä kestänyt karkkiperinne itärajalla päättyi Fazerin ilmoitukseen: "Tavattoman iso menetys"

– Tämä on tavattoman iso menetys eikä pettymystä voi peittää. Ennen kaikkea olen pahoillani lappeenrantalaisten, hyvin ammattitaitoisten työntekijöiden kannalta, sanoo Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva .

Fazer kertoi maanantaina, että se aikoo rakentaa uuden makeistehtaansa Lahteen . Fazer on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Lahden kaupungin kanssa. Yhteistyösopimus edeltää varsinaista kiinteistökauppaa ja investointipäätöstä, joka on tarkoitus tehdä alkuvuodesta 2023.

Kaupunginjohtaja Jarva kertoo, että hänen käsityksensä mukaan Lappeenranta oli kilpailussa mukana loppusuoralle saakka. Yhteydenpitoa Fazerin kanssa on Jarvan mukaan pidetty keväällä viikottain.

Työntekijät siirtyvät

Lappeenrannassa Fazerin makeistehtaalla työskentelee noin 400 työntekijää. Fazer on yksi Lappeenrannan seudun merkittävimmistä työnantajista.

Myös Lappeenrannan makeistehtaan pääluottamusmies Marja Värtö kertoi Ylelle helmikuussa , että työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijöille mahdollisuutta siirtyä töihin uuteen tehtaaseen, jos se sijaitsee jossain muualla kuin Lappeenrannassa. Värtöä ei tavoitettu maanantaina kommentoimaan asiaa.

Lahti kokonaisuutena paras

– Lahti on logistisesti hyvässä paikassa, tontti on hyvä ja henkilöstöllämme on siellä mahdollisuudet hyvään ja tasapainoiseen elämään, Hellström sanoo.