Leena Harjunpää rakennutti miehelleen lahjaksi Suomen pienimmän kivikirkon – nyt se ja koko pihapiiri etsivät uutta omistajaa

Kokkolassa Yli-Sokojan kylässä oleva ainutlaatuinen pihapiiri etsii uutta omistajaa. Nykyiset omistajat ovat rakentaneet idylliään pian 20 vuotta, mutta nyt on luopumisen aika.

Sittemmin tontilla on tapahtunut paljon. Rakennuksia on 14, niiden joukossa viiden huoneen ja keittiö maalaistupa, spa-rakennus saunoineen – ja löytyy sieltä myös Nooan arkki. Se on tehty ensimmäiselle lapsenlapselle, Nooalle.