Vladislav Lambert, 30, on yksi tuhansista, joihin luottotietolain muutos vaikuttaa: "Voi jatkaa normielämää, niin se on huippu juttu"

– Se vaan sitten karkasi käsistä. Siinä alussa koin, että kyllä minä pystyn ne pikavipit maksamaan. Minulle mainostettiin, että kuukausierä on pieni. Vaikka otin paljon rahaa, minun ei tarvitse maksaa takaisin kuin viisikymppiä kuussa. Todellisuus on vähän erilainen.

Lambertin elämäntilanne on nyt vakaa, hänellä on työpaikka ja velat on maksettu. Kuitenkin luottotietojen menetyksellä on ollut hyvin kokonaisvaltainen vaikutus hänen arkeensa.