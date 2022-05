Luontomatkailun buumi innostaa kuntia havittelemaan kansallispuistoja – tällä hetkellä jonossa kymmenen hakemusta

Tahkovaara on metsäinen ja kallioinen erämaa Juuan keskiosassa. Asumattoman alueen maamerkkejä ovat Pirunkirnun rotkomuodostelma ja vaaran laella seisova palovartijan torni.

Vanha palovartijan torni on Tahkovaaran komeimpia maamerkkejä.

– Valitettavasti torni on ränsistynyt ja siksi käyttökiellossa. Kun sen kunnostaisi, sieltä olisi Kolin veroiset näkymät, Kirjavainen sanoo.

– Kilpailu kansallispuistoista on todella kovaa. Olemme varautuneet odottamaan useamman vuoden, kun odotamme päätöstä, Asikainen sanoo.

Ei ylärajaa puistomäärälle

– Osassa on kyse nykyisen kansallispuiston laajentamisesta, osassa uuden perustamisesta. Jokainen aloite käsitellään, ministeriön erityisasiantuntija Ilona Latsa kertoo.

Juuan Tahkovaaralla on paitsi vaaroja, myös soita ja vesistöjä.

Tällä hetkellä Suomessa on 41 kansallispuistoa. Niistä uusin on Sallan kansallispuisto , joka sai virallisen statuksensa vuodenvaihteessa.

Kansallispuistojen perustamista ohjaa luonnonsuojelulaki. Sen mukaan puiston pinta-alan on oltava vähintään tuhat hehtaaria, sen on sijaittava valtion omistamilla mailla ja alueella on oltava merkitystä yleisenä luonnonnähtävyytenä.