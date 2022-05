Tammelan Liesjärvellä kulotetaan vanhaa männikköä

Metsähallitus polttaa jälleen metsää Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa. Kulottamisen aikataulu tarkentuu tiistaipäivän aikana, mutta tavoitteena on aloittaa polttaminen noin kello 12 ja 18 välisenä aikana, kunhan tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Polttaminen kestää 5–7 tuntia, minkä jälkeen paloaluetta vartioidaan niin kauan, että tuli on varmasti sammunut.

Metsähallitus on jo aiemminkin kulottanut metsää Liesjärvellä. Nyt poltettava alue on Liesjärven kansallispuistossa Tervalamminsuon eteläpuolella. Noin viiden hehtaarin kokoinen metsä on pääosin noin 50 vuotta vanhaa männikköä.

Kuloalueella esivalmisteluja

Metsähallituksen mukaan kulotettavalla alueella on tehty esivalmisteluja jo viime syksynä. Poltettavan alueen puustoa on paikoitellen harvennettu alueen kuivumisen nopeuttamiseksi ja toisaalta polton helpottamiseksi.

Hakkuiden tarkoituksena on ollut myös rikkoa alueen talousmetsämäistä puustorakennetta. Lisäksi tarvittaviin kohtiin on kaivettu niin kutsuttu palokuja, jossa kunttakerros on poistettu noin kahden metrin leveydeltä, jotta kulottamista on helpompi hallita.